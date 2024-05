Matura z matematyki – poziom rozszerzony [Formuła 2023]. Mamy arkusze i odpowiedzi!

W środę 15 maja o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Zdający mogli go pisać przez 180 minut, do godziny 12:00. Na sali mogli mieć linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty.

Matura 2024. Matematyka – poziom rozszerzony

Matura z matematyki 2024 odbywa się w dwóch formułach – 2023 i 2015. Ta pierwsza formuła przeznaczona jest m.in. dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego lub 5-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, natomiast druga formuła 2015 przeznaczona jest m.in. dla absolwentów wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. 3-letniego liceum ogólnokształcącego, szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym jest przedmiotem dodatkowym, co oznacza, że nie ma progu punktowego, od którego uznana by była za zdaną. Łącznie można zdobyć 50 punktów. Punkty z matematyki na poziomie rozszerzonym są potrzebne do kwalifikacji na wiele kierunków studiów, w szczególności, jeśli chodzi o nauki ekonomiczne, czy techniczne, przedmioty ścisłe, ale także inne kierunki.

W 2024 roku chęć zdawania matury rozszerzonej z matematyki w formule 2023 zgłosiło 72 614 absolwentów (tj. 27,6 proc wszystkich absolwentów z 2024 r.). Uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów nie przystąpili do matury z matematyki w terminie głównym, czyli 15 maja, będą mogli napisać egzamin 11 czerwca o godz. 9:00.

Matematyka – poziom rozszerzony. Arkusze z odpowiedziami [Formuła 2023]

Poniżej publikujemy arkusze maturalne z rozwiązaniami z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2023.

Wkrótce opublikujemy kolejne rozwiązania.

Rozwiązania zostały przygotowane przez ekspertów z serwisu Matematyka Gryzie.

