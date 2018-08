Robert Biedroń zabrał głos ws. swojej przyszłości. „Przede mną trudne wybory”

Robert Biedroń nie podjął jeszcze dycyzji, co do kandydowania na fotel prezydenta Słupska. Polityk na wtorkowej konferencji prasowej stwierdził, że oddziela plotki od faktów. – To, że kocham Słupsk, kocham Polskę nie znaczy, że stanę na czele jakiejkolwiek partii czy ruchu, który nazywa się „Kocham Polskę” – uciął.

– Do końca kadencji zostały dwa miesiące. Wolałbym mówić, co zmieniło się w Słupsku podczas mijającej kadencji. Niemniej prawdą jest, że los ojczyzny nie jest mi obojętny – przyznał Robert Biedroń. – Nie raz też mówiłem, że czekam i z dużą chęcią poprę projekt otwarty, proeuropejski, taki, na jaki czeka bardzo wielu Polaków – dodał. Polityk nie złożył jednak jasnej deklaracji, czy stanie na czele nowego ruchu. Nie potwierdził też swojego startu w wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października. – Przede mną trudne wybory, na pewno nie mogę stać biernie. Decyzja będzie trudna. Kocham Słupsk, to moje miasto. Wiele temu miastu i mieszkańcom zawdzięczam – wyjaśniał. Wskazywał też, że „Słupsk jest częścią Polski i jak w Polsce będzie źle, to w Słupsku także będzie źle”. Decyzja już zapadła? Biedroń ogłosił, że decyzję dotyczącą ubiegania się o fotel prezydenta Słupska ujawni w najbliższych tygodniach. 13 sierpnia „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że nie będzie ubiegał się o prezydenturę w Słupsku, a jeszcze w tym roku ogłosi start swojego ogólnopolskiego projektu. Tym samym urzeczywistniłyby się deklaracje, które polityk składał w wywiadzie dla „Wprost”. – Muszę jeszcze raz przemyśleć swoją strategię działania. W polskiej polityce źle się dzieje, może to mobilizować do tworzenia ruchu, który odmieni polską politykę – zapowiadał w lipcu w rozmowie z „Wprost”. Biedroń mówił już o konkretach Pewne konkrety dotyczące planów Biedronia pojawiły się w jego lipcowym wywiadzie dla „Wprost”. Prezydent Słupska deklarował wówczas, że ewentualny ruch, który utworzy, nie musi się określać jako lewicowy. – Dziś takie etykiety nie do końca mają sens. Dlatego rozmawiajmy o przyszłości całej Polski. O tym, że nasz kraj zasługuje na skok cywilizacyjny, zmianę politycznej mentalności, nowy rozdział w swojej historii, w którym dołączymy do otwartych, nowoczesnych i progresywnych społeczeństw Europy Zachodniej. Dla mnie jednym ze źródeł inspiracji jest zrównoważony skandynawski model społeczny. Duża część społeczeństwa oczekuje takiej zmiany. Trzeba brać sprawy w swoje ręce – twierdził. Czytaj także:

