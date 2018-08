Zmarł Konrad Gaca. Popularny promotor walki z otyłością miał 42 lata

Komentarze po prezydenckim wecie. Mazurek: Szanujemy, ale zdania...

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację przepisów regulujących wybory do Parlamentu Europejskiego. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek skomentowała to słowami: „Decyzję prezydenta szanujemy, ale pozostajemy przy swoim zdaniu”. Co pisali...