Radom. „Dla żartu” zamknęli dziecko w pralce. Usłyszeli zarzuty

Nagranie trafiło do sieci w piątek 17 sierpnia i zostało już usunięte, jednak istnieją kopie. Film i zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej Inny Express. Na fotografiach, które zostały zamieszczone na portalu widać też, jak dziecko trzyma papierosa w buzi. Na nagraniu z kolei słuchać śmiech mężczyzny i rozpaczliwy płacz dziecka, które zamknięto w pralce.

Zatrzymani mężczyźni w wieku od 18 do 21 lat są już znani policji. Jeden z nich jest konkubentem matki chłopca, a drugi to ich współlokator. Mężczyźni usłyszeli zarzut znęcania się i narażania 2-latka na utratę życia lub zdrowia. Grozi im do 10 lat więzienia. Sąd w Radomiu zdecydował ponadto o ich aresztowaniu na dwa miesiące.

Dziecko trafiło pod opiekę lekarzy. O jego przyszłości zdecyduje sąd rodzinny. Portal echodnia.eu podawał już wcześniej, że 21-letnia matka dziecka rozmawiała już o sprawie z policją. Miała zeznać, że nagranie zostało najprawdopodobniej wykonane zostało kilka miesięcy temu, gdy była w pracy i zostawiła dziecko pod opieką znajomych.

Czytaj także:

Już 13 kobiet zgłosiło się na policję. Były pacjentkami ginekologa z Zabrza podejrzanego o gwałt