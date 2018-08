Już 13 kobiet zgłosiło się na policję. Były pacjentkami ginekologa z Zabrza podejrzanego o gwałt

Przypomnijmy, 50-letni ginekolog jest podejrzany o zgwałcenie oraz doprowadzenie kilku pacjentek do poddania się innym czynnościom seksualnym. Z policyjnych ustaleń wynika, że do przestępstw miało dojść w prywatnym gabinecie lekarskim w latach 2016-2018. Po apelu policji rozpowszechnionym w mediach, zaczęły zgłaszać się kolejne kobiety, które padły ofiarą mężczyzny. Jak podaje RMF FM, na policję zgłosiło się już 13 kobiet. Wkrótce zostaną one przesłuchane. Do tej pory w obecności psychologa przesłuchano już pięć pacjentek ginekologa z Zabrza. Specjalista potwierdził prawdziwość ich zeznań.

Napastował je w gabinecie?

W piątek 16 sierpnia lekarzowi ginekologowi Monzerowi M. prokurator zarzucił popełnienie czterech przestępstw polegających na doprowadzeniu pacjentek do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej. Jak ustalono w toku postępowania wszystkie pięć pokrzywdzonych było pacjentkami podejrzanego lekarza, a czyny miały zostać popełnione w jego gabinecie w Zabrzu, w trakcie przeprowadzania badań ginekologicznych, podczas gdy w gabinecie znajdowała się jedynie pacjentka i lekarz.

Z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karą, a także realną obawę matactwa procesowego, na wniosek prokuratura wobec podejrzanego lekarza ginekologa Monzera M. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Ponadto na poczet przyszłych kar i między innymi zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych zabezpieczono mienie należące do podejrzanego lekarza w postaci dwóch samochodów i gotówki o łącznej wartości 90 tysięcy złotych. Za każde z zarzucanych przestępstw podejrzanemu grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

