Poniedziałek z deszczem i burzami na wschodzie. Jaka pogoda na początek tygodnia?

W pozostałych regionach kraju na pogodę będzie wpływał układ baryczny wysokiego ciśnienia, stąd słoneczna pogoda. Ma być ciepło, najniższa wartość temperatury to 21 st. C w Suwałkach. W centrum kraju będą 23 stopnie - w Łodzi 24 st. C. Najwyższą temperaturę wskażą termometry we Wrocławiu i Zielonej Górze. Będzie tam 25 stopni.

We wtorek i w środę na północy wystąpią przelotne, słabe opady deszczu. W południowej i centralnej części kraju pogoda będzie słoneczna i bez opadów. Temperatury w tych dniach będą wysokie. We wtorek od 22 st. C do 25 stopni, a w środę od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 stopni na Śląsku.