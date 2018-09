Warszawa. Był na przepustce z więzienia. Zabił partnerkę i 3-letnie dziecko?

Kobieta nie mogła dodzwonić się do córki, dlatego postanowiła przyjechać do jej mieszkania przy ulicy Nowowiejskiej w centrum Warszawy. Kiedy okazało się, że drzwi są zamknięte, wezwała na pomoc ślusarza. Po wejściu do mieszkania odkryła ciało 35-latki oraz 3-letniego chłopca.Wezwani na miejsce policjanci szybko wytypowali potencjalnego sprawcę, którym miał być partner zabitej kobiety. Okazało się, że 40-latek był tego dnia na jednodniowej przepustce z więzienia na Bemowie, które jest oddziałem zewnętrznym zakładu karnego na Białołęce. Krótko po rozpoczęciu poszukiwań mężczyzna sam zgłosił się na policję.

Z ustaleń dziennikarzy „Gazety Wyborczej” wynika, że 40-latek został skazany za zabójstwo. Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego zdecydował się zabić kobietę, z którą planował ślub oraz jej 3-letniego synka. – Nie było wątpliwości, że doszło do zabójstwa. W poniedziałek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety i dziecka – przekazał prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Mężczyźnie postawiono zarzut podwójnego zabójstwa.

