Olsztyn. Pijana opiekowała się dzieckiem. Miała 1,5 promila alkoholu

Wczoraj około godziny 10.30 policjanci ostródzkiej patrolówki zostali wezwani do jednego z mieszkań, gdzie pracownicy socjalni mieli wątpliwości, co do stanu trzeźwości matki opiekującej się swoim dzieckiem. Funkcjonariusze poddali kobietę badaniu na zawartość alkoholu w organizmie i potwierdzili podejrzenia pracowników socjalnych. 31-latka miała w organizmie 1,5 promila tej substancji.

Z uwagi na fakt, że nie mogła w tym stanie opiekować się swoją córką, dziecko trafiło do placówki opiekuńczej. Policjanci sporządzili z interwencji dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego i nieletnich. To tam podjęta zostanie decyzja o dalszym losie tej rodziny.

