Głogów. Nauczyciel uderzył ucznia w twarz. Nagranie trafiło do sieci

Nagranie trwa tylko 15 sekund. Widzimy na nim, jak nauczyciel wstaje z krzesła i mówi: „Proszę państwa, bo wam zrobię tresurę. Nie rozumiecie tego, co ja do was mówię?” . Wtedy słychać, jak jeden z uczniów pyta drugiego, czy ma długopis. Wtedy nauczyciel podchodzi do jednego z siedzących w ławce nastolatków i pyta: „Nie rozumiesz tego?” , a później uderza go w twarz. – Ale o co chodzi? – pyta uderzony uczeń. – Ci poprawie (niezrozumiałe – red.), to k*** spadniesz – odpowiada nauczyciel. W tym momencie kończy się nagranie.

Sytuacja nagrana przez jednego z uczniów miała mieć miejsce 11 września. – Sprawa trafiła do rzecznika dyscyplinarnego. Mam nadzieję, że zostanie wyjaśnione, dlaczego nauczyciel tak postąpił. Moim zdaniem nie powinien już uczyć w żadnej szkole, przynajmniej głogowskiej – poinformował starostwa Jarosław Dudkowiak.

Czytaj także:

Wkrótce wystartuje mapa pedofilii w polskim Kościele. Jak będzie wyglądać?