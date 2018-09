Sejm nie powołał Rzecznika Praw Dziecka

Przypomnijmy, że na placu boju pozostało dwóch kandydatów: Ewa Jarosz, która startuje z poparciem PO, Nowoczesnej i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat Kukiz'15. Wcześniej na ręce marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała swoją kandydaturę, złożyła Sabina Lucyna Zalewska, kandydatka rekomendowana przez PiS.

Bernadetta Krynicka, która z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zasiada w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny w rozmowie z dziennikarzami stwierdziła, że w związku z niepowołaniem RPD procedura zostanie wznowiona i będą „przeglądane następne kandydatury” .

W środę sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny oraz komisja edukacji, nauki i młodzieży nie udzieliły rekomendacji żadnemu z kandydatów na Rzecznika Praw Dziecka. W trakcie wspólnego posiedzenia komisji sejmowych rozpatrywane były kandydatury Sabiny Lucyny Zalewskiej - kandydatki PiS, Ewy Jarosz popieranej przez PO, Nowoczesną i PSL, oraz Pawła Kukiza-Szczucińskiego - kandydata Kukiz'15. Posłowie nie udzielili rekomendacji żadnemu z nich.

Kontrowersyjna kandydatka

Najwięcej emocji budziła dotychczas zgłoszona przez PiS kandydatura Sabiny Zalewskiej. Tuż po jej ogłoszeniu zostały przywołane publikacje, w których Zalewska kwestionowała potrzebę funkcjonowania tego urzędu i narzekała na przesadną ilość kampanii poświęconych maltretowaniu dzieci. W jej wywodach można znaleźć też próbę usprawiedliwiania stosowania przemocy m. in. wobec dzieci niepełnosprawnych.Przed miesiącem we „Wprost” napisaliśmy, że Zalewska posługuje się tytułem zawodowym psychologa, którym nie jest. Jako psycholog była opisana na stronach poradni Dewajtis, gdzie miała prowadzić konsultacje psychologiczne i terapie krótkoterminowe. Ustawa jasno precyzuje, że podstawowym wymogiem, do tego by tytułować się psychologiem jest ukończenie studiów z zakresu psychologii. Zalewska takich nie ukończyła.