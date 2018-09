Wystąpiły w „Top Model”, zalała je fala hejtu. Kim są siostry Oliferuk?

Siostry Violet Oliferuk, Angel Oliferuk i Anna Oliferuk pochodzą z Podlasia i na co dzień mieszkają w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzą firmę farmaceutyczną. Za ocean wyemigrowały tuż po zakończeniu studiów. Jedna z nich – Angel – próbowała już swoich sił w modelingu. Oliferuk brała udział w brytyjskiej edycji Top Model Worldwide. Teraz siostry postanowiły na poważnie związać się z branżą modową i postanowiły pójsć na casting do polskiej edycji „Top Model”. – Chciałyśmy zobaczyć, jakbyśmy się sprawdziły przed kamerą, która śledzi cały czas. I to było super, czułyśmy się jak ryby w wodzie – opowiadały.

Po emisji odcinka programu z udziałem sióstr Oliferuk internet zalała fala komentarzy. Część internautów była wyjątkowo krytyczna. Wytykali uczestniczkom programu braki urodowe i twierdzili, że są one „blond kopią sióstr Godlewskich”. Nie zabrakło jednak również osób, które doceniły pozytywne podejście sióstr do życia. – Zazdrość to bardzo smutna i samotna choroba i mam nadzieję, że ludzie w końcu się z niej wyleczą – powiedziała Violet Oliferuk