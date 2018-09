Rzucił kamieniem w okno synagogi w Gdańsku. Policja publikuje zdjęcia i nagranie

O ataku, do którego doszło 19 września wieczorem poinformowali na Facebooku przedstawiciele Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku. „Sprawca wrzucił przez okno dużych rozmiarów kamień. W przedsionku, do którego wpadł kamień siedziały kobiety oczekujące na Neilę - końcową modlitwę Jom Kipur. W pobliżu przebywały dzieci. Kamień przeleciał kilkanaście centymetrów od twarzy jednej z kobiet. Został wrzucony do oświetlonego pomieszczenia z bliskiej odległości” – czytamy.

Incydentem w Nowej Synagodze w Gdańsku Wrzeszczu zajęła się policja. Przesłuchano świadków, na miejscu wykonano oględziny, technik zabezpieczył ślady. Mundurowi sprawdzają, jakie były okoliczności tego zdarzenia i czy doszło do niego w wyniku chuligańskiego wybryku, czy na tle religijnym. Śledczy opublikowali zdjęcia i nagrania z kamer monitoringu, na których widać mężczyznę odpowiedzialnego za atak.

„Wszystkie osoby, które rozpoznają tego mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem III Policji w Gdańsku. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu oficera dyżurnego: (58) 521-15-22 lub przesłać informację na adres mailowy: komendant.kp3@gd.policja.gov.pl albo zgłosić się do najbliższej jednostki” – informuje policja.

