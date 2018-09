Miał 13 lat, gdy padł ofiarą księdza-pedofila. Bez niego „Kler” by nie powstał

Wirtualna Polska opublikowała wywiad z Markiem Lisińskim, który padł ofiarą księdza-pedofila, gdy miał 13 lat. Teraz prowadzi fundację „Nie lękajcie się”, która opiekuje się osobami mającymi za sobą trudne doświadczenia z duchownymi. Należy do niej około 300 osób, które twierdzą, że były molestowane przez księży.

„Kościół będzie musiał się oczyścić”

Wojtek Smarzowski powtarza, że bez Lisińskiego jego najnowszy film by nie powstał. – Jestem dumny z tych słów. Z Wojtkiem spotkałem się pierwszy raz w 2014 roku. Dotarła do mnie jego żona i skontaktowała nas ze sobą. Dowiedziałem się, że Smarzowski robi film o Kościele. Wracał właśnie z festiwalu filmowego w Berlinie i spotkaliśmy się w centrum handlowym. Opowiedział o swojej wizji filmu. Opowiedziałem mu historie podopiecznych mojej fundacji i wkrótce ruszyły prace – powiedział Lisiński w rozmowie z WP. – Wojtek wszystko napisał. Ja nanosiłem poprawki i dodawałem własne spostrzeżenia. Byłem kilka razy na planie – dodał.

Szef fundacji podkreślił, że w filmie Smarzowskiego wszystkie wątki „pedofilskie” są prawdziwe. Co więcej, są to historie podopiecznych fundacji. „Kler” przedstawia także historię samego Lisińskiego, który podkreśla, że film z pewnością „zmienia coś w społeczeństwie” . – Ruszyła fala, której nikt już nie powstrzyma. Kościół będzie musiał się oczyścić – podkreślił. Stwierdził także, że w związku z przypadkami pedofilii, której dopuszczali się duchowni, wiele musi się zmienić.

Ogólnopolski protest