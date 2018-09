Stargard. Aresztowano podejrzanego o molestowanie nieletnich

Zawiadomienie o tym, że dwie małoletnie dziewczynki poniżej 15 lat mogły być molestowanie przez Michała Rz. złożyli rodzice pokrzywdzonych, którzy przedłożyli wiarygodny materiał dowodowy. Na polecenie prokuratora Michał Rz. został zatrzymany.

Prokurator przedstawił podejrzanemu Michałowi Rz. dwa zarzuty dopuszczenia się innej czynności seksualnej z małoletnimi poniżej 15 lat oraz doprowadzenia do wykonania innych czynności seksualnych. Sprawca miał dopuścić się zarzucanych mu czynów w okresie od 2016 do 2018 roku. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył w sprawie wyjaśnienia.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Stargardzie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za czyny z artykułu 200 par. 1 kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.