Schetyna odwiedził głodujące pielęgniarki w Przemyślu „W ciszy dochodzi do czegoś okrutnego”

W Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu od 3 września trwa rotacyjny protest głodowy pielęgniarek. Od kilku dni siostry oddziałowe prowadzą także strajk absencyjny. Na zwolnienia lekarskie udało się 116 pielęgniarek. W głodówce bierze udział kilkanaście osób. Pracownicy szpitala podkreślają, że siostry nie odeszły od łóżek pacjentów, a głodówkę prowadzą w czasie wolnym. Mimo tego szpital musiał wstrzymać w ubiegłym tygodniu przyjęcia. Protestujący domagają się podwyżek wynagrodzeń. O zawieszenie protestu zaapelowało prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

„Jeśli ktoś w taki sposób chce rządzić, skończy w piekle”

W czwartek 27 września z głodującymi pielęgniarkami spotkał się Grzegorz Schetyna. – Przyjechałem do Przemyśla, do szpitala wojewódzkiego, słysząc o tym, co złego tutaj się dzieje. Rozmawiałem z paniami pielęgniarkami, z dyrektorem. To jest zdumiewająca sytuacja. Jak w pigułce, soczewce widać całą złą politykę ostatnich lat. Trwa głodówka, protest pielęgniarek. Ze strony dyrekcji szpitala jest otwartość na rozwiązanie problemu. Nie ma politycznej zgody ze strony zarządu województwa, marszałka, działaczy PiS-u i koalicjantów – mówił lider PO.

– Tak naprawdę w ciszy dochodzi do czegoś okrutnego i bardzo brutalnego, że protestujące nie mogą spotkać się, rozwiązać problemów, które wszyscy chcą rozwiązać. To jest absurdalne. Jeśli ktoś w taki sposób chce rządzić, w taki sposób sprawować władzę, odwracać się od problemów, to znaczy, że skończy w piekle. Mówię to z pełną odpowiedzialnością – stwierdził Grzegorz Schetyna. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej dodał, że w związku z brakiem reakcji Ministerstwa Zdrowia, szef sejmowej Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz zwrócił się z pilną prośbą do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o zgodę na zwołanie pilnego wyjazdowego posiedzenia komisji w szpitalu w Przemyślu.