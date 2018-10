Bez dowodu rejestracyjnego i OC. Jak zachować się podczas stłuczki?

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tego dokumentu. Do tej pory dowód rejestracyjny był zatrzymywany fizycznie.

Od 1 października 2018 r. - w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego – uprawnione służby odnotują zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma - podobnie jak dotychczas - pokwitowanie. Zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ (np. urząd miasta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.

Jak zachować się podczas stłuczki?

Po kolizji drogowej, gdy nic nie zagraża życiu osób uczestniczących w takim zdarzeniu oraz jasna jest sytuacja w zakresie winy, można poprzestać na spisaniu wspólnego oświadczenia. Takie oświadczenie powinno zawierać dane osobowe sprawcy kolizji oraz pokrzywdzonego w zakresie imion i nazwisk, adresu korespondencyjnego, danych w zakresie marki pojazdów, numerów rejestracyjnych, nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak sprawdzić dane?

Nie musimy obawiać się, że zostaną nam podane złe dane i ktoś będzie chciał nas wprowadzić w błąd. Na miejscu kolizji posiadając numer rejestracyjny samochodu, możemy sprawdzić numer jego polisy czy nazwy zakładu ubezpieczającego. Wystarczy wejść na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu otrzymamy natychmiast informacje o tym, czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC.

W wyniku takiego sprawdzenia otrzymamy także numer polisy, markę samochodu, nazwę i adres zakładu ubezpieczającego. Do tej właśnie firmy powinniśmy skierować nasze żądanie o naprawę naszego samochodu wraz z oświadczeniem sprawcy kolizji drogowej. Przypomnieć również należy, że omawiane przepisy zobowiązują w dalszym ciągu do posiadania przy sobie prawa jazdy, które powinno być nam okazane podczas spisywania oświadczenia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy to w zakresie wyniku sprawdzenia danych w UFG, czy też braku prawa jazdy, należy wezwać odpowiednie służby.