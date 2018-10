Tvp.Info ujawniło kolejną taśmę. Bohaterem nagrania jest Sławomir Nowak

Jak podaje Tvp.Info, 11 lipca 2013 roku Sławomir Nowak spotkał się ze znajomymi w restauracji Sowa i przyjaciele. Tożsamość osób towarzyszących politykowi PO nie została ujawniona. Z treści rozmowy ujawnionej przez Tvp.Info wynika, że dotyczyła ona tego, w jaki sposób odwrócić negatywny trend w sondażach dla Platformy Obywatelskiej. Pojawił się także wątek OFE. – To by się dało dobrze sprzedać, gdyby Vincent powiedział: w związku z tym, że nie musimy tyle dopłacać teraz już do OFE, zobaczcie na ile pieniędzy nam teraz wystarczy, inwestycje tu, tamto, owamto, zrobimy to – miał według Tvp.Info powiedzieć Sławomir Nowak.

W dalszej części rozmowy polityk PO miał stwierdzić, że „trudno będzie przesterować uwagę mediów od kwestii niewygodnych dla koalicji PO-PSL, wskazując, że temat zastępczy musiałby być istotną rzeczą”. – My jesteśmy w sytuacji, w której wiesz, media nas gonią a my wyrzucamy z ręki, wiesz, piłeczkę i mówimy „k***a, tak się z tydzień zainteresują ta piłeczką”. I ten lew gdzieś tam biegnie w bok, weźmie pogryzie tą piłeczkę i za tydzień znowu do nas wraca, a my znowu wyrzucamy buta tym razem – miał dodać jego towarzysz. Ze stenogramu rozmowy ujawnionego przez Tvp.Info wynika, że Nowak miał także metaforycznie zaznaczyć, że „trzeba wywołać wojnę w Albanii, ponieważ tylko takie istotne rzeczy mogłyby przesterować uwagę opinii publicznej”. – Tusk powinien wyjść i zapłacić za garnitury, to jest pierwsze co powinien zrobić w ramach zmiany polityki – miał dodać rozmówca. W rozmowie przewinął się także wątek katastrofy smoleńskiej.

