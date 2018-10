Zmarł aktor Zbigniew Ruciński. Miał 64 lata

„Odszedł nasz przyjaciel, wielki artysta, wspaniały człowiek, aktor naszego zespołu, najlepszy spośród nas. Nie znajdziemy słów na opisanie kim jest dla nas Zbyszek Ruciński, nasz Dyziek. Tworzyciel ze „Starego Testamentu” wyprowadził się do nieba na zawsze. Tak trudno nam to zrozumieć” – czytamy we wpisie na profilu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

O śmierci poinformował też Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej. „Z ogromnym żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Zbigniewa Rucińskiego, wybitnego aktora Starego Teatru, naszego nieocenionego kolegi, przyjaciela, który swoją obecnością w Zespole, prawie trzydziestoletnią, wnosił w nasze życie wszystko, co najlepsze. Zbyszku, odszedłeś tak szybko, pozostawiając nas z przemożnym uczuciem pustki. Będziemy zawsze o Tobie pamiętać” – podkreślono.

Zbigniew Ruciński był absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Grał na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego oraz Starego Teatru w Krakowie. Widzowie zobaczyć go mogli też w filmach i serialach. Grał m.in. w „Klinice pod wyrwigroszem”, „Tajemnicy twierdzy szyfrów”, „Glinie”, „Śmierci jak kromka chleba” czy „Karol. Człowiek, który został papieżem”.

