Rzecznik klubu Kukiz'15 przechodzi do partii Korwin-Mikkego

Dotychczasowy rzecznik ruchu Kukiz'15 Jakub Kulesza ogłosił swój transfer do partii Wolność. Oznacza to, że klub Kukiz'15 zmniejszy się do 28 posłów. Tuż po wyborach liczył 42 parlamentarzystów. Kulesza mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie, że „przeszkadza mu współpraca z osobą o nieciekawej, kryminalnej przeszłości jaką ma Dariusz Pitaś (wiceprezes Zarządu Krajowego Kukiz 15 – red.)”. Polityk stwierdził, że „powodem nie są zatarte wyroki kryminalne, a fakt, iż Pitaś ma dalej kluczowy wpływ na ruch Kukiz'15, co pokazały wybory samorządowe”. – Zdaje sobie sprawę, że odchodząc z klubu Kukiz'15 kładę na szali przyszłość kariery politycznej. Natomiast chciałem zaznaczyć, że do polityki nie poszedłem dla kariery, tylko dla realizacji wolnościowych postulatów. Niestety, z uwagi na otoczenie, tych postulatów nie jestem w stanie realizować w Kukiz'15 i jedyną forma na skuteczne wdrażanie tych postulatów jest partia Wolność – powiedział Kulesza dodając, że „w jego opinii partia Wolność to jedyna możliwość budowania »wolnościowej nogi« w szerokim ruchu antysystemowym”.



– Witamy na pokładzie, bo wolność jest najważniejsza.(...) Gwarantuję z całą pewnością, że Jakub Kulesza jako wiceprezes partii Wolność, bo tak widzimy go w naszej partii, w przyszłości przyczyni się do tego, że partia okrzepnie i będzie jeszcze lepiej działała – powiedział na konferencji Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Wolność.



Kim jest Jakub Kulesza?

Jakub Kulesza w wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu lubelskim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 15 058 głosów. Został mianowany rzecznikiem klubu Kukiz'15. Kandydował również w wyborach samorządowych na prezydenta Lublina. Uzyskał 2,99 proc. głosów.

Ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego uzyskało w wyborach parlamentarnych (w których startowało pod szyldem KORWiN) 4,76 proc. głosów i nie przekroczyło progu wyborczego. Obecnie jedynym posłem Wolności w Sejmie jest Jacek Wilk – polityk, który również przeszedł do partii Korwin-Mikkego z Kukiz'15.

