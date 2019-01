Antysemickie skojarzenia w animacji TVP uderzającej w Owsiaka? Szef TAI reaguje

W programie „Minęła 20” na antenie TVP Info pokazano animację Barbary Pieli. Jej głównymi bohaterami byli Jerzy Owsiak i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Autorka klipu zasugerowała, że szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działa na zlecenie byłej prezydent stolicy. W odcinku zatytułowanym No to siema pokazano lalkę symbolizującą polityk PO, która odkłada do worka znaczną część datków, które powinny trafić na konto WOŚP. Owsiak w nagraniu Pieli jest nakręcaną figurką, która powtarza tylko: „hej, siema”.

Internauci zwrócili uwagę, że na jednym z pokazanych w animacji banknotów 200-złotowych widnieje gwiazda Dawida oraz wizerunek Lecha Kaczyńskiego. Taka grafika jest dostępna m.in. w serwisie Nonsensopedia. Barbara Piela skomentowała sprawę na swoim profilu na Twitterze. „Banknot, który leżał na stole w animacji jest jednym bardzo wielu banknotów (mam ich całe pudło) Ten banknot ma 2 cm, nie sposób dojrzeć gołym okiem, co na nim dokładnie jest. Żadne skojarzenia nie były celowe, przepraszam, jeśli coś takiego nieświadomie zasugerowałam” – napisała w mediach społecznościowych.

W sieci pojawiły się głosy, że animacja wywołuje antysemickie skojarzenia. Do zarzutów za pośrednictwem Twittera odniósł się szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski.