Incydent z udziałem turysty w Auschwitz. 37-latek będzie miał poważne problemy

Podczas zwiedzania w sobotę 30 marca byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 37-letni turysta ze Stanów Zjednoczonych próbował ukraść szpilę mocującą tory na historycznej rampie. Moment, gdy wymontowywał element rampy, zauważyła osoba z innej grupy zwiedzających, która natychmiast powiadomiła o incydencie Straż Muzealną.

37-latek został zatrzymany i przewieziony na komisariat policji w Oświęcimiu. – Mężczyzna usłyszał zarzut próby kradzieży rzeczy, która stanowi dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury. Grozi za to kara od roku do 10 lat więzienia. Przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze – przekazała rzecznik oświęcimskiej policji Małgorzata Jurecka.

O sprawie została także poinformowana Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu, która wszczęła już śledztwo. 37-latkowi przedstawiono zarzuty. Po tym, jak złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, mężczyzna został zwolniony z aresztu. Muzeum Auschwitz przypomniało, że w regulaminie zwiedzania jest zapis, że wszystkie znajdujące się na jego terenie zabytkowe obiekty i przedmioty stanowią integralną, chronioną prawem całość.