Pies pilnował przy drodze rannego towarzysza. Pomogli im policjanci

„Pomoc drugiemu człowiekowi, to podstawowe zadanie policjantów podczas codziennej służby. Wielokrotnie funkcjonariusze zapobiegali ludzkim tragediom. Zdarzają się również sytuacje, kiedy policjanci pomagają w nietypowych interwencjach, chociażby w tych związanych z ratowaniem zwierząt i niesieniem im pomocy” – podkreślają dolnośląscy policjanci.

Taką interwencję przeprowadzili dzielnicowi z Posterunku Policji w Słotwinie. Wszystko zaczęło się od informacji od kierowcy, który zauważył błąkającego się przy drodze psa. Dyżurny policji skierował na miejsce patrol. Kiedy mundurowi dotarli do celu, czekał na nich nie jeden pies, a dwa. Okazało się, że jeden pilnował drugiego - rannego, potrąconego prawdopodobnie przez auto. Poszkodowany czworonóg nie mógł się ruszać i leżał w rowie.

Mundurowi zabrali o to, by pies został przewieziony do lecznicy weterynaryjnej. Tam została mu udzielona pomoc medyczna, która pozwoliła na uratowanie życia czworonogowi.

Natomiast drugi pies trafił pod fachową opiekę pracowników schroniska.