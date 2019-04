W programie TVP wygrały 271 tys. zł dla fundacji. Pieniądze tam jednak nie trafiły

Pani Olga i pani Ewa wygrały w programie 271 tysięcy złotych. Na Facebooku programu „The Wall. Wygraj marzenia” zamieszczone zostało później nagranie, w którym padła deklaracja o przekazaniu kwoty na Fundację Złotowianka. „Fundacja Złotowianka dzisiaj po prostu wzbogaciła się o kwotę 271 tys. złotych. Jesteśmy megaszczęśliwe, dumne i jeszcze nie wierzymy w to. A dla naszych podopiecznych: byłyśmy tu dla was i bardzo się cieszymy, że udało nam się zdobyć kasę na to, żeby każdy w Polsce mógł trenować racerunning” – mówiły.

Wszystko wskazuje na to, że kwota wcale nie znalazła się na koncie fundacji. Na jej profilu na Facebooku zamieszczone zostało oświadczenie w tej sprawie.

„W odpowiedzi na Państwa liczne pytania i telefony dotyczące dysponowania przez Fundację Złotowianka kwotą 271 689 zł (brutto – red.), stanowiącą równowartość wygranej w programie” The Wall. Wygraj marzenia „, wyemitowanym w TVP 1 w dniu 7 grudnia 2018 roku, wyjaśniamy, że do Fundacji w okresie od dnia 7 grudnia 2018 roku do dnia dzisiejszego (5 kwietnia – red.) nie wpłynęła kwota w tej wysokości” – czytamy. Dalej poinformowano, że jedna z uczestniczek programu, pani Olga, wpłaciła na konto Fundacji kwotę 60 tys. złotych brutto.