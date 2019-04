Danuta Holecka została szefową „Wiadomości” TVP1

Danuta Holecka trafiła do telewizji w 1993 roku, po wygraniu konkursu na prezentera TVP. Początkowo zajmowała się przygotowywaniem relacji z obrad Sejmu. Później zaczęła prowadzić poranne i popołudniowe wydania „Wiadomości” w TVP1. W 1997 została prezenterką głównego wydania „Wiadomości” , co trwało sześć miesięcy. Ponownie prowadzącą główne wydania była od 2003 do 2004 roku oraz w 2010 roku. W 2005 roku rozpoczęła pracę jako prezenterka „Kuriera” w TVP3. Później pracowała w TVP Info i prowadziła audycję „Info Serwis” i „Minęła dwudziesta” . Od 2013 do 2018 była prezenterką TVP3. Z kolei w 2016 roku została ponownie prezenterką głównego wydania „Wiadomości” . Pracowała także przy programach „Dziś wieczorem” i „Gość Wiadomości” . Od lipca 2018 roku ponownie jest prowadzącą program „Minęła dwudziesta” .

W najnowszym wydaniu „Wprost” podaliśmy wyniki panelu Ariadna, przeprowadzonego na zlecenie tygodnika. Polaków zapytano, z opinią których dziennikarek telewizyjnych liczą się najbardziej. Jak się okazało, z opinią Danuty Holeckiej liczy się jedynie 3,9 procent pytanych. Dla porównania, zwyciężczyni rankingu, Martynę Wojciechowską wskazało 30,4 proc. pytanych. Monikę Olejnik, czołową publicystkę TVN24, 16,9 proc. Dorotę Gawryluk z Polsatu 14,1 proc., a Justynę Pochanke i Anitę Werner, twarze „Faktów” TVN, ponad 12 proc.

Czytaj także:

Danuta Holecka w tyle. Gwiazdy TVN zdeklasowały szefową „Wiadomości”