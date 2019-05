Już dzisiaj pierwszy półfinał Eurowizji. Z kim powalczy zespół Tulia?

Pierwszy półfinał odbędzie się we wtorek 14 maja. Tego dnia o miejsce w finale zawalczy reprezentant Polski – zespół Tulia, który zaprezentuje się jako czwarty. Do finału zakwalifikuje się 10 z 17 najlepszych uczestników z najwyższą liczbą punktów zdobytych w głosowaniu jury i telewidzów. Drugi półfinał – na tych samych zasadach – jest planowany na 16 maja.

Rywalami zespołu Tulia w pierwszym półfinale będą artyści z następujących krajów: Australia, Belgia, Białoruś, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Gruzja, Islandia, Portugalia, San Marino, Serbia, Słowenia, Węgry. Zespół Tulia zaprezentuje się jako czwarty. W wielkim finale konkursu – w sobotę 18 maja – oprócz 20 artystów wyłonionych w półfinałach zaśpiewają reprezentanci tzw. Wielkiej Piątki: Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji oraz Hiszpanii a także przedstawiciel Izraela, który jest gospodarzem tegorocznego konkursu.

Kto powalczy z zespołem Tulia w pierwszym półfinale?

Serhat "Say Na Na Na" (San Marino)



Katerine Duska "Better Love" (Grecja)



Conan Osiris "Telemóveis" (Portugalia)



Victor Crone "Storm" (Estonia)



Hatari "Hatrið mun sigra" (Islandia)



Kate Miller-Heidke "Zero Gravity" (Australia)



Oto Nemsadze "Keep On Going" (Gruzja)



Eliot "Wake Up" (Belgia)



Nevene Božović "Kruna" (Serbia)



ZENA "Like It" (Białoruś)



Joci Pápa "Az Én Apám" (Węgry)



Lake Malawi "Friend Of A Friend" (Czechy)



Zala Kralj & Gašper Šantl "Sebi" (Słowenia)



Darude feat. Sebastian Rejman "Look Away" (Finlandia)



D mol "Heaven" (Czarnogóra)



Tamta "Replay" (Cypr)

Półfinał Eurowizji 2019 – gdzie oglądać

Zmagania artystów na Eurowizji będzie można oglądać na żywo w TVP1. Start pierwszego półfinału z udziałem polskiego zespołu już we wtorek 14 maja o godzinie 21.00.

Tulia na Eurowizji

W 2019 roku Telewizja Polska zrezygnowała z typowych krajowych preselekcji, podczas których reprezentanta Polski w konkursie Eurowizji wybierano wspólną decyzją publiczności i jury. W tym roku to specjalnie powołana Komisja Konkursowa wytypowała muzyków, którzy pojadą do Izraela. Eksperci postawili na zespół Tulia, który zdobył popularność dzięki folkowym wersjom znanych przebojów.

Utwór „Fire of Love (Pali się)”

W piątek 8 marca 2019 roku poznaliśmy utwór, którym Tulia będzie reprezentowała Polskę podczas Eurowizji. Jest to specjalnie przygotowana na tę okazję piosenka „Fire of Love (Pali się)”. Co ciekawe, utwór „Pali się” na YouTubie pojawił się ponad trzy miesiące wcześniej. „Utwór ten to najdynamiczniejszy i z całą pewnością najbardziej rockowy utwór w repertuarze zespołu Tulia. Wykorzystanie archaicznej techniki wokalnej przez wokalistki – zwanej śpiewokrzykiem w połączeniu z ultra nowoczesnym aranżem daje piorunujące, niepowtarzalne i natychmiast rozpoznawalne brzmienie zespołu, którego nie sposób pomylić z niczym innym na świecie. To specyficzne brzmienie przyniosło już rzesze fanów Tulii na świecie, a występ na Eurowizji da szansę to grono jeszcze powiększyć. Tulia zaśpiewa w dwóch językach: polskim i angielskim” – podano w komunikacie Telewizji Polskiej.

Czytaj także:

Zwyciężczyni ubiegłorocznej Eurowizji popełniła plagiat. Ogłoszono decyzję w sprawie