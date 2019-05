Patryk Jaki chce walczyć z internetowymi trollami. „Chwilę odpocznę i się tym zajmę”

Magdalena Ogórek mówiła w TVP Info o „pełnej mobilizacji” przed wyborami do europarlamentu, która miała zmniejszyć szanse PiS-u na wygraną. – W TVN-ie wszystkie ręce na pokład, na Czerskiej wszystkie ręce na pokład. Do tego nie bez przyczyny ważny film Sekielskiego, który wchodzi na dwa tygodnie przed wyborami i dwie książki o premierze Morawieckim – wymieniała dziennikarka pytając Patryka Jakiego o to, czy „można było zrobić coś więcej, by zmobilizować do wyborów” . – Jednak się nie udało – stwierdziła Ogórek.

Patryk Jaki stwierdził z kolei, że „III RP ma dalej potężną przewagę w mediach” . Wtórowała mu dziennikarka odpowiadając, że „doświadcza tego cały czas” . – I pan widzę też, bo obserwuję pana Twittera. To są farmy trolli, które są uruchamiane i opłacane z jakichś pieniędzy – powiedziała Ogórek. Wiceminister sprawiedliwości odpowiedział, że „to jest nielegalne finansowanie kampanii wyborczej, dlatego prokuratura się za to naprawdę weźmie” . Dodał, że po wyborach „weźmie się za takie rzeczy jak Sok z Buraka” . – To jest instytucjonalnie akceptowane, mimo że ludzie, którzy za to odpowiadają, wiedzą, że to jest haniebne łamanie prawa. Dlatego to się teraz skończy, ja chwilę odpocznę i się tym zajmę – podsumował.

„Nakręcacie mowę nienawiści”

Wspomniany przez Patryka Jakiego fanpage jest dobrze znany byłej kandydatce SLD na prezydenta kraju. 21 maja pisaliśmy o tym, że na facebookowym profilu Soku z Buraka pojawił się mem ze zdjęciem Magdaleny Ogórek oraz cytatem na temat pedofilii: „Magdalena Ogórek współczuje księżom. Trauma księży w czasie seksu z dzieckiem jest większa, niż ofiary. Bardzo często nie mają wytrysku i jest to ból psychiczny”. Dziennikarka TVP podkreśliła, że nigdy nie wypowiedziała takich słów. „Sok z Buraka zamieścił kompletnie wymyślony cytat i podpisał, że to moje słowa. Brawo Opozycjo. Nakręcacie mowę nienawiści. Jak coś mi się stanie, to rozedrzecie szaty i będziecie w telewizjach opowiadać brednie: stop hejtowi, stop przemocy?” – napisała Magdalena Ogórek na Twitterze.

Dziennikarka TVP zaapelowała także do RPO, aby zajął się tą sprawą. – To, co wykonał Sok z Buraka, to nakręcenie spirali mowy nienawiści w czystej postaci – powiedziała Magdalena Ogórek serwisowi Wirtualne Media. – Adam Bodnar odbył ostatnio konferencję prasową pt. Powiedz hejtowi nie. Jak widać troska Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy tylko wybranych mediów, ja nie doczekałam się reakcji – żaliła się dziennikarka.

