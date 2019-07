Piątek zapowiada się deszczowo. Może też zagrzmieć

Bez opadów jedynie na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz – do 15 mm w Wielkopolsce, Lubuskiem, Łódzkiem i na Opolszczyźnie oraz do 20 mm na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna od 18°C, 19°C na Podhalu, Suwalszczyźnie, w kotlinach sudeckich i miejscami na wybrzeżu do 20°C, 24°C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w czasie burz w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, początkowo w Lubuskiem i Wielkopolsce możliwe są burze. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 12°C do 15°C, najchłodniej będzie na północnym wschodzie, od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty, zmienny, na północy kraju z przewagą północnego, na południu z przewagą południowego.

Pogoda na sobotę 13 lipca

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, za wyjątkiem Pomorza, Warmii i Mazur oraz Podlasia miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm w pasie od południowej części województwa lubuskiego i wielkopolskiego, przez łódzkie, mazowieckie po północną część lubelskiego, do 20 mm na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i południu Lubelszczyzny oraz do 25 mm na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Temperatura maksymalna od 17°C, 19°C na Podhalu, Suwalszczyźnie, miejscami na wybrzeżu oraz w kotlinach sudeckich do 20°C, 23°C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni, jedynie na południowym wschodzie zmienny, w czasie burz w porywach do 65 km/h.