Magdalena Kralka wystąpiła o list żelazny. Nowe informacje w sprawie

Jak informował TVN24, obrońca Magdaleny Kralki złożył w Sądzie Okręgowym w Krakowie wniosek o wydanie listu żelaznego. W przypadku zgody na zastosowanie takiej procedury, kobieta mogłaby odpowiadać z wolnej stopy do czasu zakończenia postępowania pod warunkiem wpłacenia 100 tys. zł kaucji. – Nie będzie utrudniać procesu. Będzie sumiennym jego uczestnikiem, a wydanie listu żelaznego pomoże prokuratorowi dokończyć czynności niezbędne do zakończenia śledztwa – podkreślił adwokat Maciej Burda. Mecenas dodał, że jego klientka ukrywa się przed organami ścigania, ponieważ obawia się podzielania losu Adriana Z., brata jej partnera, zastrzelonego przez antyterrorystę podczas próby zatrzymania w trakcie akcji Centralnego Biura Śledczego Policji.

– Magdalena Kralka nie może liczyć na uczciwe i rychłe rozpoznanie jej sprawy, a tymczasowe aresztowanie będzie wykorzystywane dla wywarcia presji zmierzającej do potwierdzenia stawianych jej zarzutów. (…) Podejrzana nie chciałaby zginąć od kuli w plecy wystrzelonej przy przypadkowym przeładowywaniu broni przez funkcjonariusza służby więziennej czy policjanta, jak również nie chciałaby, by przytrafiło jej się samobójstwo – dodał prawnik.

Nowe informacje

Najnowszych informacji w sprawie dostarczył Onet. W Sądzie Okręgowym w Krakowie udało się potwierdzić informację, że Kralka wystąpiła do sądu o wydanie listu żelaznego. Przy okazji wyszło na jaw, że podobne działanie podjęła pod koniec ubiegłego roku. – Sytuacja z listem żelaznym przedstawia się następująco. Wydaje się go na wniosek osoby zainteresowanej. Był taki wniosek pod koniec 2018 roku. Sąd tego wniosku nie uwzględnił. Nie mogę udzielić informacji szczegółowej, bo takie postępowania są niejawne – przekazała w rozmowie z portalem sędzia Beata Górszczyk. – Wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Sąd musiał też zdecydować czy wydanie takiego listu zabezpieczy prawidłowy tok postępowania – dodała.

Sędzia Górszczyk wyjaśniła, że pomimo odmowy wydania listu żelaznego, nie ma żadnych procedur uniemożliwiających złożenie ponownego wniosku. Teraz sprawą zajmie się sędzia, do którego należy podjęcie decyzji, a który najpierw zapozna się z aktami dostępnymi w prokuraturze.

Poszukiwania Kralki

Magdalena Kralka jest poszukiwana czerwoną notą Interpolu. – Jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą, która skupiała się na dystrybucji oraz handlu narkotykami – mówi TVN24 Mateusz Drwal z biura prasowego małopolskiej policji. – Jest ona poszukiwana listem gończym wydanym przez Prokuraturę Krajową, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu – dodaje Drwal. Onet dotarł do informacji, że Kralka od dwóch lat stoi na czele gangu kiboli Cracovii, który zajmował się głównie przestępczością narkotykową. Kobieta jest obecną partnerką jednego z zatrzymanych pod koniec 2017 r. liderów kiboli. Do Małopolski co miesiąc trafiał z Holandii i Hiszpanii nielegalny towar wart 1,5 mln euro.

Policja prosi o pomoc

– Od miesięcy śledczy bezskutecznie poszukują kobiety. 30-latka ma 172 cm wzrostu. Policja w rysopisie określa, że poszukiwana ma szczupła sylwetkę, zielone oczy i proste blond włosy. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogliby pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanej i zapewnia anonimowość dla swoich informatorów. Informacje można kierować do KWP Kraków Sekcja ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób, pod telefony 12 61-54-420,12 61-54-446, 12 61-54-448 oraz na adres e-mail: dyzurni@malopolska.policja.gov.pl. Funkcjonariusze ostrzegają, że za ukrywanie poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.