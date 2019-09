Anna Lewandowska opublikowała zdjęcia z przeszłości. Internautki oceniają, czy poprawiała urodę

„Tęsknię. Wzięło mnie na wspomnienia. Dzisiaj odgrzebałam stare zdjęcia z reprezentacji Polski: wyjazdy, zawody, zgrupowania. Trochę tego było.. Na zdjęciach cała „nasza paczka”, z którą przez wiele lat dużo przeszliśmy. Patrząc na te foty i wspominam sobie, że to były fajne lata i tęsknię za tym okresem. Pomimo tego, że do dziś pamiętam porażki jak i wygrane” – napisała Anna Lewandowska w mediach społecznościowych. Trenerka opublikowała zdjęcia z zawodów sportowych, w których uczestniczyła w przeszłości. „Ten czas, to była nauka życia. Dziś cześć tej nauki wnoszę do moich projektów, bo sport to najlepszy nauczyciel życia i pokory” – dodała.

Post Anny Lewandowskiej wywołał duże zainteresowanie internautów, którzy m.in. wspominali własne osiągnięcia sportowe. Pojawiło się również kilka komentarzy dotyczących urody trenerki. „Wyglądasz tak samo po dziś dzień. Co jest rzadko spotykane ostatnio” – napisała użytkowniczka mediów społecznościowych. „Dzięki to miły komplement zwłaszcza, że tyle osób zarzuca mi majstrowanie z wyglądem” – odpisała Anna Lewandowska „Wyglądasz dokładnie tak samo jak teraz, nie rozumiem ludzi, którzy sieją zamęt wobec Twojego kombinowania przy twarzy” – oceniła kolejna internautka. „Ja też nie rozumiem” – odpowiedziała trenerka.