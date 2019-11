Napięta sytuacja w parafii w Kadzidle. Parafianie chcieli wywieźć proboszcza na taczce

Ks. Ryszard Kłosiński sprawuje funkcję proboszcza w parafii pw. Świętego Ducha w Kadzidle. Wierni domagają się jednak zmian personalnych i rozmowy z biskupem. W piątek 8 października przed domem parafialnym zorganizowano protest, w którym wzięło udział kilkaset osób. Do sieci trafiło nagranie z protestu. Atmosfera była do tego stopnia napięta, że niektórzy parafianie zadeklarowali, że wywiozą proboszcza na taczce. Ponadto, wierni przygotowali specjalną petycję z wnioskiem o odwołanie ks. Kłosińskiego z funkcji proboszcza. Do tej pory podpisało się pod nim ponad 350 osób.

Jak podaje portal Moja Ostrołęka, konflikt na linii ksiądz – mieszkańcy trwa od kilku miesięcy. Kontrowersje wzbudzały m.in. sprawy lokalnych funduszy na elewację świątyni czy zwolnienia z pracy kościelnego, który pełnił posługę nie tylko w kościele, ale zajmował się także sprawami cmentarza, pochówku zmarłych oraz domem pogrzebowym. Parafianie tłumaczyli, że próbowali rozmować z proboszczem, jednak ten im odmawiał wielokrotnie. Podobnie było podczas protestu przed domem parafialnym – duchowny miał wyjechać jeszcze zanim wierni rozpoczęli akcję protestacyjną.