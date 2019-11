Płock. Akcja CBŚP. Ewakuacja bloku, szkoły i przedszkola

Jak podaje RMF FM, w mieszkaniu na 10. piętrze przy ulicy Kossobudzkiego w Płocku znaleziono substancje do produkcji materiałów wybuchowych oraz już gotowe materiały wybuchowe. Teraz służby zabezpieczają je i wynoszą z mieszkania. Następnie zostaną one przewiezione do laboratorium. W związku ze sprawą zatrzymany został mężczyzna, który mieszkał w tym mieszkaniu.

W sumie w związku z akcją CBŚP ewakuowano mieszkańców bloku oraz dzieci z pobliskiej szkoły i przedszkola – w sumie to około 150 osób.