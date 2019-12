Polska delegacja po pijanemu zdemolowała pokój? Niemcy zrywają współpracę ze Strzegomiem

Przedstawiciele miasta Strzegomia pod przewodnictwem burmistrza Zbigniewa Suchyty mieli zdemolować pokój w Hotelu Central w Torgau – podaje Polska Times, powołując się na ustalenia niemieckim mediów. Mieli być pod wpływem alkoholu. Po wizycie delegacji, część wyposażenia musiała zostać wymieniona.

„Nie przeprosiliśmy bo nie mieliśmy za co”

Na decyzję o zerwaniu partnerstwa między Strzegomiem, a Torgau wpłynąć miały nie tylko wydarzenia, które rozegrały się w hotelu, ale także „oświadczenie o braku przeprosin od polskiej delegacji do lokalnej administracji miasta” – informuje Polska Times. Jak podaje Torgauer Zeitung, w połowie października przedstawiciele Torgau wysłali wiadomość do Strzegomia z prośbą o uregulowanie rachunku, by pokryć naprawienie szkód. Polacy mieli wysłać jedynie odpowiedź: „Zajmiemy się tym”.

Zdecydowanie inną wersję wydarzeń przedstawia Zbigniew Suchyta. – Nie przeprosiliśmy bo nie mieliśmy za co. Nikt niczego nie zdemolował i wiem co mówię, bo byłem tam. Owszem jeden z radnych miał problemy żołądkowe i zabrudził pokój, ale szkody pokrył z własnej kieszeni – stwierdził, cytowany przez portal Polska Times.

