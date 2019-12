Wrocław. Kobieta stanęła w płomieniach. Jest w ciężkim stanie

– Do Wrocławskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja, że na ul. Parkowej płonie kobieta. Natychmiast na miejsce wysłano karetkę pogotowia, straż pożarną i policję. Niestety, zgłoszenie potwierdziło się – powiedział asp. szt. Łukasz Dutkowiak. Słowa funkcjonariusza wrocławskiej policji cytuje „Gazeta Wrocławska”. Do zdarzenia doszło przy ul. Parkowej.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło, gdy kobieta dolewała paliwa do piecyka olejowego. Wówczas miała się nim oblać i zapalić. Świadkowie zrelacjonowali przebieg zdarzenia. Poszkodowana miała biegać po ulicy szukając pomocy, a anonimowe osoby próbowały „zdusić ogień wszystkim, co mieli pod ręką” – podaje „Gazeta Wrocławska”. Stan poszkodowanej określa się jako ciężki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta ma poparzone ponad 80 proc. ciała.

