Rzecznik SO w Olsztynie: Kancelaria Sejmu powinna pokazać Juszczyszynowi listy poparcia do KRS

21 stycznia sędzia Paweł Juszczyszyn miał osobiście przejrzeć listy poparcia do KRS. Przedtem jednak do Kancelarii Sejmu wpłynęło pismo prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, którym uchylono wcześniejsze zarządzenie wiceprezesa o zgodzie na delegację. W związku z tym pismem zdecydowano, że Juszczyszyn list nie obejrzy. – Ta korespondencja od prezesa sądu pana Nawackiego to uniemożliwiła, więc oględziny w takiej formule, w jakiej były zaplanowane, nie doszły do skutku – ogłosił dyrektor Centrum Informacyjnego Sądu Andrzej Grzegrzółka.

Cofnięcie delegacji nie powinno jednak zmieniać niczego w planach Juszczyszyna. Jak podkreślają prawnicy, oznacza to tylko, że sędzia sam będzie musiał zapłacić za swoją podróż. Sytuację dla RMF FM skomentował rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, Olgierd Dąbrowski-Żegalski. – Cofnięcie delegacji Pawłowi Juszczyszynowi przez sędziego Macieja Nawackiego w żaden sposób nie wpływa na możliwość oględzin – tłumaczył.

W rozmowie z Justyną Dobrosz-Oracz były prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki stwierdził, że Kancelaria Sejmu mogła popełnić przestępstwo „przeciwko organom wymiaru sprawiedliwości”. Sędziemu Juszczyszynowi uniemożliwiono bowiem wykonywanie jego obowiązków.

