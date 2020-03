Barcin. Kobieta znalazła w kurtce tajemniczy list. „Zmuszają nas do pracy wbrew naszej woli”

Mieszkanka Barcina w województwie kujawsko-pomorskim kupiła swojemu synowi kurtkę. Nie byłoby w tym niczego szczególnego, gdyby nie fakt, że kieszeni znalazła się karteczka z listem napisanym w języku chińskim. Sprawą zainteresowali się dziennikarze lokalnej telewizji. Po przetłumaczeniu wiadomości okazało się, że jej autorem są chińscy więźniowie.

„Jesteśmy zagranicznymi więźniami, przebywamy w chińskim więzieniu Qingpu w Szanghaju. Zostaliśmy zmuszeni do pracy wbrew naszej woli. Prosimy o pomoc i powiadomienie organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka” - napisano. Na odwrocie listu znalazł się numer telefonu. Należał on do siostry przetrzymywanego więźnia. Kobieta potwierdziła, że mieszka w Chinach, stwierdziła jednak, że cały czas ma kontakt ze swoim bratem i wszystko jest w porządku.

Sprawa została zgłoszona Amnesty International. Nie wiadomo bowiem, czy kobieta, z którą rozmawiano, była szczera i nie była zastraszana.

