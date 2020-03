Koronawirus w Polsce. Rozważana jest zmiana w funkcjonowaniu aptek

– Było spotkanie z samorządem aptekarskim. Ponieważ dużo osób trafia teraz do aptek, aptekarze są nam niezmiernie potrzebni, rozważaliśmy taką opcję, by potencjalni klienci nie wchodzili do aptek, tylko byli obsługiwani przez okienka do trybu nocnego – powiedział Waldemar Kraska. Wiceminister podkreślił, że „większość aptekarzy się na to zgadza, ale niektórzy uważają, że to jest ich misja, chcą klientów obsługiwać wewnątrz, w aptece". – Będzie taka rekomendacja Izby Aptekarskiej, aby klienci byli obsługiwani przez te okienka – dodał Waldemar Kraska na konferencji prasowej.

W Polsce jest 48. przypadków zakażenia koronawirusem. Ogółem przypadków było 49, jedna osoba zmarła – to najnowsze informacje z resortu zdrowia. Jak podaje Polsat News, zmarła 57-latka przebywała w poznańskim szpitalu. Kobieta była podłączona do respiratora a lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej. Stan pacjentki już od dłuższego czasu określano jako ciężki. Radio Poznań przekazało z kolei, że kobieta pochodziła z Czapur i była obciążona innym poważnym schorzeniem. Z informacji przekazanych przez dziennikarzy wynika, że koronawirusa potwierdzono także u córki oraz męża zmarłej.

