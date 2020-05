Hejt wobec pracowników medycznych. Lekarze apelują do ministra Ziobry i policji

„Szanowny Panie Ministrze, z uwagi na hejt, który narasta w życiu codziennym, jak i przestrzeni medialnej oraz dotyka w głównej mierze personel medyczny, wnoszę o powołanie – na wzór powołanych w prokuraturach regionalnych i rejonowych w całym kraju komórek zajmujących się sprawami karnymi związanymi z błędami lekarskimi – komórki zajmującej się zwalczaniem z urzędu hejtu i agresji wobec personelu medycznego” – czytamy w apelu OZZL.

W dalszej części listu Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wymienia nieprzyjemności, które spotykały medyków od początku pandemii koronawirusa. Pisze o odmawianiu im obsługi w niektórych sklepach, o wybijaniu okien w domach, przebijaniu opon w samochodach, dewastowaniem ich farbą w sprayu i oblewaniem farbą drzwi ich domów. Dodał do tego problemy z zapisywaniem dzieci pracowników medycznych do żłobków i przedszkoli oraz o „powszechnych sugestiach”, by opuszczali swoje mieszkania na czas walki z koronawirusem.

„Jako pracownicy ochrony zdrowia, na co dzień ratujemy zdrowie i życie Polek i Polaków, narażając przy okazji swoje. W mojej ocenie, powołanie ww. komisji byłoby wyrazem najwyższej troski o personel medyczny” – zakończył pisany w imieniu OZZL list lekarz Bartosz Fiałek. Kopię wiadomości skierowano także do Komendy Głównej Policji.

