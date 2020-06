Dolny Śląsk. Policjant pobity do nieprzytomności. Zatrzymani dwaj mężczyźni

W godzinach nocnych w jednej z miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego doszło do pobicia policjanta, który będąc w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę dwóm mężczyznom na ich niewłaściwe zachowanie. Sprawcy wiedzieli, że mają do czynienia z funkcjonariuszem. W wyniku zdarzenia został on pobity do nieprzytomności i trafił do szpitala. Podejrzani zostali już zatrzymani.

Do zdarzenia doszło około godziny 3:00 w jednej z miejscowości na Dolnym Śląsku. Sprawcy, pomimo późnej godziny, urządzili sobie imprezę, podczas której słuchali bardzo głośno muzyki, zachowując się przy tym w sposób hałaśliwy. Uniemożliwiali tym samym wypoczynek sąsiadom. Mężczyzną, który zareagował na całą sytuację i postanowił zwrócić uwagę 31- i 25-latkowi, okazał się policjant w czasie wolnym od służby. Niestety, gdy funkcjonariusz starał się uspokoić uczestników imprezy, ci odpowiedzieli agresją. Obaj przeskoczyli przez ogrodzenie i zaatakowali go, kopiąc i bijąc po całym ciele. Sprawcy byli agresywni, mimo poinformowania ich przez atakowanego, że jest policjantem. W wyniku zdarzenia funkcjonariusz stracił przytomność. Trafił do szpitala, na szczęście nie doznał poważnych obrażeń, które zagrażałyby jego życiu. Sprawcy, którzy w momencie zdarzenia byli nietrzeźwi, zostali szybko zatrzymani i trafili do właściwej terytorialnie jednostki policji. W chwili obecnej trwają czynności, które mają na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia i jego przebiegu.