Koronawirus w Polsce. 19 nowych ofiar śmiertelnych

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 239 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 19 ofiarach śmiertelnych. Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 34 393, a przypadków śmiertelnych – do 1 463.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą osób z województw: śląskiego (84),

małopolskiego (44),

wielkopolskiego (26),

mazowieckiego (21),

podlaskiego (20),

łódzkiego (17),

świętokrzyskiego (8),

dolnośląskiego (6),

kujawsko-pomorskiego (3),

lubuskiego (2),

podkarpackiego (2),

warmińsko-mazurskiego (2),

zachodniopomorskiego (2),

opolskiego (1)

pomorskiego (1). Nie żyje 19 osób Zmarło kolejnych 19 osób. Są to: 63-letnia kobieta, 42-letnia kobieta, 84-letnia kobieta, 68-letnia kobieta z Wrocławia, 55-letni mężczyzna, 63-letni mężczyzna ze Szczecina, 82-letni mężczyzna z Turka, 75-letnia kobieta, 50-letni mężczyzna ze Zgierza, 79-letnia kobieta Biłgoraj, 87-letnia kobieta Płock, 69-letnia kobieta z Warszawy, 85-letnia kobieta z Siedlec, 77-letnia kobieta ze Starachowic, 71-letnia kobieta, 77-letni mężczyzna, 74-letni mężczyzna z Raciborza, 88-letni mężczyzna, 91-letnia kobieta z Tych. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Dzienny raport W dziennym raporcie resort zdrowia poinformował, że kolejne 384 osoby uznano za wyleczone z COVID-19. Łącznie koronawirus pokonało już 21 281 osób. W szpitalach przebywa 1 811 osób, z czego 85 pod respiratorami. Kwarantanną objętych jest 83 499 osób, a nadzorem epidemiologicznym – 13 987. W ciągu ostatniej doby wykonano 21,8 tys. testów na koronawirusa, a od początku trwania epidemii – 1 521 406.