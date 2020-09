Orlen chce przeprosin od Trzaskowskiego. Jest pismo przedprocesowe, ratusz reaguje

Na początku września prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski udzielił wywiadu „Rzeczpospolitej”, w którym pomylił PKN Orlen z PERN S.A. Trzaskowski stwierdził błędnie, że z Orlenu wyciekły szkodliwe substancje prosto do Wisły (prezydent Warszawy mierzył się wtedy z drugą awarią kolektora do oczyszczalni ścieków „Czajka”).

PKN Orlen zareagował na tę wypowiedź, wskazując, że w zakładach w Płocku nie doszło do żadnej awarii. Rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka przepraszała za te słowa Trzaskowskiego: „Doszło omyłkowo do wskazania PKN Orlen jako odpowiedzialnego za wyciek paliwa do Wisły, za co przepraszamy”.

Do sprawy po kilkunastu dniach powrócił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który napisał na Twitterze:

Ponieważ prezydent Rafał Trzaskowski nie sprostował nieprawdziwych informacji na temat PKN Orlen we wszystkich tytułach, w których zostały one opublikowane, skierowaliśmy do niego pismo przedprocesowe wzywające do przeprosin i przekazania 15 tysięcy złotych na cele społeczne.

Portal TVP Info zwrócił się w związku z tym stanowiskiem Obajtka do Karoliny Gałeckiej. Rzeczniczka warszawskiego ratusza przypomniała, że zamieszczała tweeta z przeprosinami i wyjaśnieniami, dodała też, że wysłano pismo do prezesa Orlenu. Gałecka zapewniła przy tym: – Ponieważ pan prezes oczekuje sprostowania we wszystkich tytułach, gdzie informacja była cytowana, oczywiście się do tego dostosujemy.

Gałecka podkreśliła, że ratusz dostosuje się do próśb Orlenu, a sprawa nie będzie musiała kończyć się w sądzie.

