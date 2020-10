Brzozowo. 49-latek upozorował samobójstwo żony? Szuka go policja

Jak wynika z komunikatu policji, do zdarzenia miało dojść 30 września. Polsat News opisuje szczegóły zbrodni, o którą podejrzewany jest 49-latek.

Powieszone ciało 36-letniej kobiety znalazł jej nastoletni syn. Szybko udało się ustalić, że przyczyną śmierci kobiety nie jest samobójstwo. O dokonanie morderstwa i upozorowanie samobójstwa obwiniono męża 36-latki – Janusza F.

Rodzinna tragedia

Polsat News podaje, że między małżeństwem dochodziło do kłótni. Para była w trakcie rozwodu. Kobieta od pewnego czasu nie mieszkała z mężem. Do domu wróciła jedynie na chwilę, by uporządkować swoje prywatne rzeczy.

Policja poinformowała reporterkę stacji, że mężczyzna ostatni raz widziany był w miejscowości Jeże w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie porzucił samochód i telefon.

„Wszystkie osoby, które widziały poszukiwanego bądź mogą udzielić jakichkolwiek informacji w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 47 718 22 12 lub 47 711 23 05 lub 112” – apeluje policja.