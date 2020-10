Rozszerzony obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz limity na przyjęciach. Projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia zamieszono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zaznaczono tam, że projektowane rozporządzenie zasadniczo powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. „Z uwagi na liczne zmiany tego aktu – w celu zapewnienia jego czytelności – proponuje się wydanie nowego rozporządzenia. Zdecydowano, że dla zapewnienia czytelności wykazy powiatów należących do określonych obszarów (czerwonego i żółtego) będą określone w załącznikach do rozporządzenia" – wyjaśniono.

Koronawirus w Polsce. Limit gości na przyjęciach okolicznościowych

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania epidemii zdecydowano o zmniejszeniu liczby osób (z wyłączeniem obsługi), biorących udział przyjęciach ślubnych, stypach lub przyjęciach komunijnych, a także innych przyjęciach okolicznościowych w strefie czerwonej do 50 osób, strefie żółtej do 75 osób, a w pozostałej części kraju do 100 osób.

Koronawirus w Polsce. Gdzie trzeba nosić maseczki?

Wprowadzono również obowiązek zakrywania ust i nosa zarówno dla osób przebywających na obszarze czerwonym, jak i żółtym. W obszarze czerwonym restauracje, bary i inne lokale gastronomiczne będą mogły pracować w godzinach od 6.00 do 22.00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Nie masz maseczki? Musisz okazać zaświadczenie

Ponadto zakazano prowadzenia dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia w pomieszczeniach i innych przestrzeniach zamkniętych. Przywrócono obowiązek przedstawienia, na żądanie policji lub straży gminnej, „zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa". Wprowadzono również minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami (np. przemarszami) – musi wynosić co najmniej 100 m.

Koronawirus w Polsce. Gdzie nie musisz zasłaniać nosa i ust?

Zwolniono również z obowiązku zakrywania ust i nosa nie tylko na terenie lasów, ale także na terenie parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży, gdyż są to miejsca o podobnym charakterze.

Jakie inne zmiany zakłada projekt?

Dodano przepis, że warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika turnusu oraz jego opiekuna, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie przyjęć do hospicjów i na oddziały medycyny paliatywnej. „Zdecydowano, że wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany w sytuacji wymagającej, ze względu na stan zdrowia pacjenta, pilnego albo natychmiastowego przyjęcia pacjenta do hospicjum lub oddziału. W takim przypadku test diagnostyczny finansowany ze środków publicznych wykonywany będzie niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do hospicjum lub oddziału" – napisano w wykazie. (PAP)

Autorka: Klaudia Torchała