Samuel Pereira nie jest już szefem portalu TVP Info? „Absurdalny tekst”

TVP.Info w poniedziałek 9 listopada zostało włączone do TAI. Po trzech latach władzę nad nim stracił Samuel Pereira, a jego następcą został Daniel Liszkiewicz, wiceszef publicystyki TVP Info. Takie wnioski płyną z artykułu Wirtualnych Mediów, opublikowanego we wtorek 10 listopada. Jak wyjaśniał anonimowo rozmówca portalu branżowego, czarę goryczy przelał ostatni wyjazd Pereiry do USA.

Wpadki tvp.info na koszt TVP Info

– Wszystkie wpadki jakie się tam pokazywały szły na nasz rachunek, bo nikt nie wiedział, że nie mamy wpływu na portal – tłumaczył rozmówca Wirtualnych Mediów. – W końcu miarka przebrała się, gdy Samuel Pereira poleciał do USA i „relacjonował” przebieg wyborów prezydenckich. Delikatnie mówiąc – było to mało profesjonalne, nadawało się bardziej na jakiegoś wideobloga – dodawał.

Pereira: Nierzetelny i absurdalny tekst

Pereira skomentował doniesienia WM na swoim koncie na Twitterze. „Wyjątkowo nierzetelny i absurdalny tekst Wirtualnych Mediów. Autor nawet nie pofatygował się zadzwonić. Portal od 2018 r. był poza Telewizyjną Agencją informacyjną, teraz wraca. Nadal nim kieruję, a decyzja o ponownej integracji z TAI podjęta została miesiąc temu” – pisał.

„Panie Redaktorze, dziękujemy za lekturę tekstu. Doceniamy, że nie polemizuje Pan z naszą informacją, że nie jest Pan już naczelnym portalu TVP Info” – mógł przeczytać w odpowiedzi. Sam odpisał, że jego stanowisko pozostaje bez zmian. „Jestem w kontakcie z autorem, liczę na edycję, bo wszystko pomieszaliście” – stwierdzał.

