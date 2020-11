Chuligan w pojedynkę zaatakował kordon policji. „Ktoś wie co chciał osiągnąć?”

W trakcie środowego Marszu Niepodległości doszło do wielu incydentów. Uczęstnicy marszu spowodowali pożar w jednym z mieszkań przez wrzucenie do lokalu płonącej racy. Dochodziło też do licznych starć z policją. Z drugiej strony słyszymy o atakach policji na dziennikarzy, a nawet postrzelenia jednego z nich gumową kulą.

Gorąco było pod Empikiem na Rondzie De Gaulle’a, gdzie doszło do jednej z większych konfrontacji chuliganów z policją. W pewnym momencie jeden z krewkich mężczyzn postanowił w pojedynke zaatakować kordon utworzony przez funkcjonariuszy. Nagranie szybko stało się hitem sieci. „ Ktoś wie o co mu chodziło i co chciał osiągnąć? ” – pytają komentujący udostępniając film z „wyczynem” bandyty.

Dłuższy fragment wydarzenia zarejestrowali dziennikarze OKO.press.

Empik reaguje na wydarzenia pod swoim salonem

Sieć Empik wystosowała oświadczenie, w którym żartobliwie – jak na skalę i charakter wydarzeń – odnosi się do tego, co się stało. „Oświadczenie Empik Bilety w sprawie dzisiejszych kolejek pod naszym salonem Empik na Nowym Świecie: Drodzy Panowie! My też tęsknimy za koncertami i chcielibyśmy jak najszybciej znaleźć się pod sceną. Dlatego sugerujemy łatwiejszy i bezstresowy sposób zakupu biletów. Bezpośrednio na www.empikbilety.pl” – czytamy w poście na Facebooku.

W jednym z komentarzy do tonu wypowiedzi dołączył się Empik Go, który również zachęca demonstrantów do kultury „...a po książki zapraszamy do naszej aplikacji. (Sami wiemy jak to jest, jak człowieka przyciśnie na czytanie...)” – napisał w komentarzu Empik Go.

Wpis Empiku został w większości doceniony przez komentujących, którzy pochwalili sieć za dystans.

