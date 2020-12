Janusz Szymik napisał list do papieża Franciszka. Tematem abp. Gądecki

Janusz Szymik jest jedną ofiar księdza Jana Wodniaka. W maju 2019 roku miał przedstawić swoją historię abp. Stanisławowi Gądeckiemu. Mimo, że zgodnie z instrukcją papieską przewodniczący Episkopatu powinien zawiadomić o sprawie stosowną Kongregację, nie zrobił w tej sprawie nic. Po liście dotyczącym potencjalnych zaniedbań kardynała Stanisława Dziwisza, mężczyzna postanowił napisać do papieża Franciszka także w sprawie arcybiskupa Gądeckiego.

W liście, którego treść publikuje portal Onet.pl, Szymik podkreśla, że powiadomił Gądeckiego o swojej sprawie 14 maja 2019 roku, podczas spotkania w Warszawie, w którym uczestniczył także o. Adam Żak.

„Wydałeś Ojcze Święty list apostolski motu proprio »Vos estis lux mundi«. Pragnę prosić cię o wdrożenie procedury tegoż motu proprio i wyciągnięcie konsekwencji wobec abp. Gądeckiego. Ogłosiłeś »Vos estis lux mundi« 9 maja 2019 r. z mocą od 1 czerwca 2019 r. Moje spotkanie z abp. Gądeckim odbyło się 14 maja 2019 r., gdzie dowiedział się on o braku działania kard. Dziwisza” – czytamy. „Abp Gądecki nic w tej kwestii nie zrobił, a ex lege powinien 1 czerwca 2019 r. powiadomić stosowną Kongregację. Nie postąpił jak człowiek sumienia. W polskim kościele pokrzywdzeni nie mają dla biskupów znaczenia” – ocenia.

„Kościół Katolicki w Polsce stoi po stronie sprawców”

Mężczyzna wyjaśnia także, że kiedy upublicznił swoją historię we wrześniu 2020 roku, abp Gądecki „nie przejął się jego losem” i nie powiadomił papieża o braku działania ze strony kardynała Dziwisza. „Dopiero po emisji 9 listopada 2020 r. filmu dokumentalnego Marcina Gutowskiego pt. »Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza« na antenie stacji telewizyjnej TVN24 abp Stanisław Gądecki wydał oświadczenie, w którym domaga się utworzenia komisji Stolicy Apostolskiej w sprawie tuszowania przypadków pedofilii przez ks. kard. Stanisława Dziwisza. Dziś Kościół Katolicki w Polsce, to nadal instytucja stojąca po stronie sprawców i tych, co ich kryli, a nie ofiar” – pisze.

