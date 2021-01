Poseł Lewicy: Chciałbym, żeby Leszek Miller poniósł konsekwencje

– Jeżeli taka sytuacja przydarzyłaby się w partii Razem, jeżeli jakikolwiek członek partii Razem – prominentny czy nie – wykorzystał swój przywilej, żeby zaszczepić się poza kolejnością, to my dopilnujemy, żeby wyleciał na zbity pysk – zadeklarował w programie „Strefa starcia” na antenie TVP Info poseł Lewicy Maciej Konieczny. W odpowiedzi działacz Forum Młodych PiS zapytał o przypadek Leszka Millera. – Jeżeli chodzi o moją ocenę tego, co zrobił Leszek Miller, czy samej postaci Leszka Millera, to ona jest znana i niezwykle krytyczna. Do tego dochodzi nie tylko to, co zrobił teraz, ale co robił jako neoliberalny premier, jako człowiek, który postawił w Polsce nielegalne więzienia CIA i parę jeszcze innych rzeczy, które miałbym mu do zarzucenia – stwierdził parlamentarzysta.

Konieczny podkreślił, że były szef polskiego rządu, a obecnie europoseł „nie jest człowiekiem z jego bajki i dlatego chciałby, aby ten poniósł konsekwencje”. – A tam, gdzie ja będę miał na to wpływ, to będę dbał o to, by takie konsekwencje były – zapewnił poseł.

Miller zaszczepiony poza kolejnością

Doniesienia o zaszczepieniu kilkunastu osób publicznych poza kolejnością wywołały lawinę krytycznych komentarzy. Były szef rządu, a obecnie europoseł tłumaczył w Radiu Zet, w jaki sposób do tego doszło. – Jestem pacjentem CM UM, czyli przychodni, która miała za zadanie zorganizować szczepienia. Jako długoletni pacjent, objęty opiekę zdrowotną otrzymałem taką propozycję. Ja w tamtej placówce nie jestem jako były premier tylko pacjent, obywatel Leszek Miller – podkreślił.

Były premier wyznał, że w placówce WUM zaszczepił się razem z żoną. - Wnuczka się nie zaszczepiła z tego, co wiem, ale moja żona jest taką samą pacjentką, jak ja, Centrum Medycznego WUM. Razem tam należymy i razem się zaszczepiliśmy - wyjaśnił. Jak argumentował, „przeżyli razem 50 lat w małżeństwie, a jak się kocha swoją żonę, to trzeba ją chronić”. – Gdyby była taka sytuacja, że ja mam jedną szczepionkę i musiałbym wybierać między sobą a żoną, to oczywiście dałbym ją żonie, a nie sobie – powiedział Miller.

Polityk zadeklarował, że jeśli nabędzie odporność to poświęci swoje weekendy na pracę ochotniczą dla Centrum Medycznego WUM.

