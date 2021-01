Hołownia wzoruje się na wójcie z „Rancza”? Pojawił się ironiczny filmik

„Panie Szymonie, nie wiedziałem, że pańskim politycznym wzorem jest wójt gminy Wilkowyje, Paweł Kozioł” – napisał na Twitterze Adam Andruszkiewicz, pokazując zestawienie wypowiedzi Szymona Hołowni i postaci granej przez Cezarego Żaka w „Ranczu”. Kozioł przekonywał, że wyborcom należy przedstawiać „czystą demagogię”. – My zawsze będziemy dodawać, że wiemy jak to zrobić, bo nam najwybitniejsi specjaliści poradzili – argumentował.

W przemówieniach wójta padały stwierdzenia takie jak „wiemy jak to zrobić” oraz ogólniki nawiązujące do podstawowych dziedzin życia społecznego. – Służba zdrowia znowu będzie służyć pacjentowi – podkreślał, a w podobnym tonie wypowiadał się Hołownia. – Chcemy dbać o swoje lokalne wspólnoty i o najbardziej potrzebujących. I wiemy jak to robić – podkreślał w jednym ze swoich wystąpień.

Lider Polska 2050 przekonywał, że on i jego współpracownicy wiedzą jak „budować Polskę, której naczelną zasadą będzie trosko o dobro jej wszystkich obywateli” . – Nowoczesne bezpieczeństwo narodowe, praworządność, dobrze funkcjonująca gospodarka – wyliczał Hołownia. – Wiemy jak to zrobić – dodawał.

twitterCzytaj też:

Kto jest liderem opozycji? Sondaż przynosi złe wieści dla przeciwników PiS