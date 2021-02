Uwaga! TVN: Matka walczy o córkę. Ta miała się modlić: Matko Boska, chcę, żeby mój tata umarł

– Córka uklękła, złożyła ręce, zaczęła się modlić; „Matko Boska, chcę, żeby mój tata umarł”. Powiedziałam jej, że nigdy w życiu nie można się modlić, żeby komuś coś się stało, czy żeby ktoś umarł. A ona mówi: „Mamo, ale tylko wtedy będziemy mieć spokój” – opowiada Eliza Rzun.

– Kocham Elenę i mam nadzieję, że ona wróci do Włoch – stwierdza Davide, ojciec dziewczynki. Elena to ich pięcioletnia córka.

Koszmar dziecka

Na jednym z nagrań widać, jak mężczyzna, m.in. w asyście kuratora, przyszedł po córkę i próbuje ją zabrać. Słychać krzyki i płacz. Pojawia się policja. – Córka zmoczyła się podczas całej tej akcji. Pojechaliśmy do szpitala, bo miała wybroczyny, siniaki na klatce piersiowej – mówi pani Eliza.

– Wideo nie przedstawiało całej sytuacji. Mam prawo mieć dziecko w swoich ramionach. Matka nie wykonała zalecenia wskazanego przez sąd. W związku z tym nie jest to w pełni adekwatne do sytuacji, która miała miejsce – przekonuje ojciec Eleny.

Nagranie pokazuje zaledwie skrawek koszmaru, który przeżywa dziewczynka. Elena urodziła się w Polsce, ma dwa obywatelstwa. Najpierw mieszkała z rodzicami w Polsce, potem we Włoszech. Dwa lata temu ojciec złożył doniesienie o porwaniu dziecka. – Uprowadziłam dziecko i przyjechałam z córką do Polski, bo bałam się o życie swoje i dziecka – wyjaśnia pani Eliza.

O powody wyjazdu kobiety zapytaliśmy także ojca Eleny. – Nie znam przyczyny. Prawdopodobnie zmęczyła się mną – stwierdza.

Na mocy Konwencji haskiej sąd nakazał powrót dziecka do Włoch, jednak postanowienie sądu nie jest wykonywane. – W tej sprawie sądy powszechne, czyli Sąd Okręgowy w Poznaniu, jak i Sąd Apelacyjny w Warszawie, niestety, przedłożyły zasadę szybkości postępowania nad dobrem dziecka – uważa mecenas Maciej Kryczka, pełnomocnik matki Eleny.

– Wyrok sądu głosi jedynie, że dziecko ma mieć zapewniony powrót do Włoch. A więc mama mogłaby z małą Eleną przekroczyć granicę włoską i już wtedy wykonałaby to orzeczenie – tłumaczy mecenas Jakub Kruczek, pełnomocnik ojca pięciolatki.

– Istnieje ryzyko graniczące z pewnością, że po pierwsze, z uwagi na postępowanie karne, matka zostanie zatrzymana i skazana, a po drugie, nie będzie miała żadnego kontaktu z dzieckiem. W związku z tym, de facto powrót matki na terytorium Włoch, doprowadzi do takiego samego skutku, jak gdyby matka została w Polsce i wysłała to dziecko do Włoch. Z tą różnicą, że w Polsce nie będzie podlegała odpowiedzialności karnej, natomiast we Włoszech może nawet trafić do więzienia – wyjaśnia mecenas Maciej Kryczka.

„Pobił moje dziecko”

Pani Eliza przekonuje, że jej partner, kiedy mieszkali w Polsce, był innym człowiekiem. – Jak pojechaliśmy do Włoch, to on się denerwował o wszystko – mówi. – Pojechaliśmy do nich z całą rodziną. Davide przy mnie wykręcił mojej siostrze rękę i włożył jej kciuki pod pachy. Powiedziałam mu, że to ją boli. On stwierdził: „Nie wtrącaj się, my się zawsze tak bawimy” – przywołuje Jagoda Rzun, siostra pani Elizy.

– Zrobił jeden błąd w życiu – pobił moje dziecko. Dowiedziałem się o tym przed przyjazdem Elizy i to nie od niej, tylko od Jagody – mówi Leszek Rzun, ojciec Elizy. Siostra pani Elizy mówi, że wiedziała o przemocy. – To było straszne. Myślałam, że dojdzie tam do jakiejś tragedii. Siostra wysyłała mi zdjęcia swojej szyi, jak wyglądała po duszeniu, miała pęknięcia i siniaki – mówi pani Jagoda.

– Wszystko zmieniło się po wyjeździe z Polski, jak już córka została zameldowana we Włoszech. Powiedział mi, że ani razu nie przyjadę z nią do Polski, że Polska to jest kraj g… – przywołuje pani Eliza.