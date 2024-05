Tusk zwrócił się do Bodnara. „Tu nie ma czasu na prośby”

– Mówimy o człowieku, którego działania noszą znamiona zdrady państwa – powiedział szef rządu. Przekonywał w rozmowie z dziennikarzami, że w tym przypadku potrzebne są nadzwyczajne a nie rutynowe działania. Kolejne posiedzenie kolegium ds. służb specjalnych ma odbyć się w piątek. Nieoficjalnie wiadomo, ze Prokuratura Krajowa wszczęła już w sprawie polskiego sędziego śledztwo.

Premier przekazał, że w piątek sformułowane mają zostać wnioski jeśli chodzi o działania na kolejne tygodnie. – Znowu staje na wokandzie sprawa zbudowania odpowiedniego ciała, które skuteczniej zbada wpływy rosyjskie na polską politykę. Mamy tę komisję, tam były zastrzeżenia konstytucyjne co do jej działania. Poprosiłem ministra Siemoniaka, żeby wspólnie z innymi członkami kolegium przygotował taką rekomendację – tłumaczył.

Tusk: PiS zrobił przestrzeń dla takich jak Szmydt, bo takich ludzi potrzebowali

Jak dodał, poruszy tę kwestię także podczas rozmów z Andrzejem Dudą. – Tutaj nie ma czasu na niepotrzebną zwłokę. Będę tu też starać się współpracować z panem prezydentem – zapewnił.

Pytany o to, jak odbiera „próbę połączenia członków rządu z osobą Szmydta” odparł, że „można by się z tego śmiać, gdyby nie powaga sprawy” . – Nie będę się wdawał w bijatyki i potyczki słowne w sprawach bezpieczeństwa państwa z politykami. To nie jest kwestia szpiegowskiej powieści, ale sprawa fundamentalna dla zrozumienia tego, co w Polsce działo się w ostatnich latach. Ja nie mówię, że pan Szmydt to kolega pana Kaczyńskiego. (...) Wiele wskazuje na to, że była to postać, która w żadnym wypadku nie powinna być dopuszczona do decyzji np. o kształcie wymiaru sprawiedliwości – ocenił.

– Oni (rząd PiS – red.) zbudowali system, w którym tacy ludzie, bez ważnych kwalifikacji moralnych awansowali, byli blisko władzy i zostawali angażowani do łajdactw. To był człowiek, który aranżował tzw. aferę hejterską – przypomniał Donald Tusk. Szef rządu przekonywał, ze „PiS zrobił dla nich przestrzeń, bo takich ludzi potrzebowali” .

