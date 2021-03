TVP pokaże nagranie z tajnej narady u Tuska. Odbyła się dwa tygodnie po katastrofie smoleńskiej

TVP1 wyemituje w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” nagranie z poufnej narady, która odbyła się u ówczesnego premiera Donalda Tuska 23 kwietnia 2010, a więc niecałe dwa tygodnie po katastrofie smoleńskiej. Z krótkiego zwiastuna udostępnionego w mediach społecznościowych wynika, że szef rządu rozmawiał wówczas z Edmundem Klichem, który po katastrofie smoleńskiej został akredytowanym przedstawicielem Polski przy wojskowo-cywilnej komisji rosyjskiej (MAK).

– Pan zasugerował, że przez błąd polskiego rządu Rosjanie mają przewagę – mówi Donald Tusk na nagraniu. – Ja sądziłem, że są cały czas prowadzone negocjacje ze stroną rosyjską – odpowiada Edmund Klich. W dalszej części nagrania premier stwierdza, że prawdziwe źródło niepokojów w Polsce to jest, czy to zrobili Rosjanie i to są te najgroźniejsze spekulacje.

twitter

„Magazyn śledczy Anity Gargas” – gdzie i kiedy oglądać?

Program „Magazyn śledczy Anity Gargas” poświęcony katastrofie smoleńskiej będzie można obejrzeć w czwartek 18 marca o godzinie 21:55 w TVP1.

Czytaj też:

Audyt w podkomisji smoleńskiej? Wassermann rozczarowana pracą ekspertów Macierewicza